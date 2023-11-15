Двухтомник Винцента Дунина‑Марцинкевича признали «экстремистскими материалами»

Суд Житковичского района признал издания Винцента Дунина-Марцинкевича, в которых были напечатаны уже признанные «экстремистскими материалами» стихи, «экстремистскими материалами». Обновленный список опубликован на сайте Министерства информации.

На этот раз «экстремистскими материалами» стал двухтомник собрания сочинений классика, изданный в государственном издательстве «Мастацкая літаратура» в 2007 и 2008 годах.

В августе прокуратура признала «экстремистскими материалами» предисловие к книге Дунина-Марцинкевича и стихи 1861 года.

Винцент Дунин-Марцинкевич — беларуский драматург и писатель, автор комедии «Пінская шляхта», поэм «Гапон», «Вечарніцы» и других произведений. За участие в восстании 1863 года был помещен в тюрьму, где провел около года.

«Плывуць вятры», «Гутарка старога дзеда» — анонимные произведения, выпущенные в годы восстания Калиновского и призывающие к борьбе с Российской империей.