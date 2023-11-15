Милиция задержала жителя Гродненского района; ему вменяют оскорбления, призывы к насилию и участие в протестах

Милиция задержала жителя Гродненского района, видео с ним опубликовал провластный телеграм-канал «Пульс Гродно».

В ролике видно, как из буса выбегают два человека. На их спинах надпись «МВД». Силовики валят на обочину мужчину в спецодежде камуфляжной расцветки. Далее задержанного заводят в здание, держа его руки за спиной.

На камеру мужчина говорит, что в 2020 году участвовал в митингах, выкрикивал лозунги, выходил на дорогу, мешал движению транспорта, оскорблял должностных лиц и Лукашенко в телеграме. В видео показывают скриншоты комментариев со словами «твари» и «упырь».

Авторы канала пишут, что у задержанного «оказался полный набор статей: участие в массовых беспорядках, оскорбления и призывы к насилию, распространение экстремистских материалов».