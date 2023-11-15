В КГБ заявили о коррупции в молочной отрасли: 10 млн долларов скрытой прибыли в год

Заместитель начальника Следственного управления КГБ Константин Бычек заявил, что ведомство выявляет всех участников коррупционной схемы в молочной отрасли, сообщает «Белта». При получении взятки задержали директора ОАО «Бабушкинка крынка».

Бычек заявил, что КГБ вскрыл масштабную схему, по которой должностные лица беларуских перерабатывающих предприятий получали крупные взятки за организацию поставок молочной продукции за границу, а также по неуплате налогов.

По словам Бычека, представители коммерческих структур реализовали схему, по которой от налогов скрывались не менее 10 млн долларов в год.

КГБ задержал 26 человек, 15 из них находятся под стражей. При получении взятки в особо крупном размере задержали директора ОАО «Бабушкина крынка» Геннадия Скитова.

О задержаниях на ОАО «Бабушкина крынка» сообщил Александр Лукашенко во время совещания с чиновниками. По его словам, глава «Бабушкиной крынки» назначил директорами филиалов «свою команду».