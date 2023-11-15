Суд в Орше арестовал железнодорожника за подписки на беларуские медиа в инстаграме

Суд в Орше назначил 15 суток ареста приемщику поездов Игорю Туранскому и конфисковал у него телефон, пишет телеграм-канал «Витебск, я гуляю».

Судья Юлия Вершинина признала Туранского виновным в распространении «экстремистских» материалов (часть 2 статьи 19.11 КоАП). В инстаграме железнодорожника нашли подписки на «Зеркало», «Еврорадио», «Радыё Свабода», «Белсат», «Чай з малінавым варэннем» и проект о татуировках беларусов «Беларусь на теле».

Из протокола следует, что у Туранского есть малолетний ребенок.