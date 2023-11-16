Суд второй раз арестовал на 15 суток завотделением анестезиологии Витебской областной больницы

Суд Октябрьского района Витебска второй раз подряд арестовал на 15 суток Александра Гончарова, заведующего отделением анестезиологии и реанимации областной больницы. Его обвинили в распространении «экстремистских» материалов (статья 19.11 КоАП), пишет правозащитный центр «Вясна».

Первый раз Александр Гончаров был задержан по административной статье 11 октября. После милиционеры повторно проверили его телефон, и составили второй протокол за репост. Судья Владимир Цариков снова арестовал Гончарова на 15 суток.

Александр Гончаров пробовал оспорить первое решение суда в Витебском областном суде, однако судья Светлана Иванова оставила его без изменений.

Александр Гончаров — врач с 25-летним стажем, в 2014 году стал «Человеком года» Витебской области, в 2020 году получил благодарность от Александра Лукашенко за вклад в борьбу с коронавирусом.