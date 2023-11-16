Сотрудники российской ботофермы комментировали беларуские новости — помилование Романа Протасевича и визит Лукашенко к Путину

Сотрудники российской ботофермы «Эльфы», один из создателей которой — координатор Free Russia Foundation Антон Михальчук, комментировали новости про помилование Романа Протасевича, встречу Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Ботофермы — это группы людей, которые за оплату пишут однотипные сообщения под публикациями на определенную тему. Например, «Фабрика троллей» продвигает провластные взгляды, а «эльфы» — оппозиционные.

Слитый архив с инструкциями примерами комментариев опубликовало издание «СВТВ». По информации издания, по «политике Беларуси» работало «подразделение из 50 человек». Офисы расположены в Вильнюсе и Тбилиси.

Во время смены работники должны были оставлять комментарии к новостным пабликам и роликам на ютубе. В архиве с данными есть отчеты о проделанной работе — скриншоты сообщений и реакции на них.

В документе «Копия нарративов» на тему «Беларусь» предлагается оставлять комментарии про то, что Лукашенко «все последние годы вилял и занимал половинчатые позиции», а «теперь Путина полупозиции не устраивают». Напоминать, что «Беларусь на пятом месте по количеству санкций» и это «не в интересах» страны. Автор инструкции предлагает в комментариях напоминать, что в Беларуси есть «законноизбаранный президент — и это не Лукашенко, а Светлана Тихановская».

На тему «Лукашенко и Путин — переговоры» предлагается оставлять комментарий «Путин с Лукашенко — это прям реинкарнация Гитлера и Муссолини». А посты о «целях и задача союзной группировки войск» рекомендуется комментировать так: «Могу подсказать, у вас должна быть одна цель: уйти с чужой земли».

Помилование Романа Протасевича предлагалось комментировать, используя фразы «Протасевичем воспользовались», упоминать, что «жизнь Протасевича была разрушена старым диктатором», но сам он при этом «продал душу», и советовать «никогда не сотрудничать с диктаторскими режимами».

Журналист Андрей Захаров писал, что по оценке бывшего сотрудника ботофермы, в литовском офисе работали около 20 человек, а всего — 75. Захаров предполагает, что утечка произошла из офиса в Вильнюсе.

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