В Жировичском монастыре уничтожили фреску авторства Романа Бондаренко

В кафе-трапезной Свято-Успенского монастыря в Жировичах закрасили фреску, которую создал Роман Бондаренко, пишет «Хрысціянская візія».

На фреске, написанной Бондаренко в рамках дипломной работы, был изображен монастырь под сенью Жировичской иконы Богородицы. Также на стене размещалась табличка с именами создателей фрески: на ней было указано и имя Романа Бондаренко.

По словам авторов канала, сейчас в кафе-трапезной идет ремонт, фреску закрасили, а на ее месте появилось изображение иконы «Тайная вечеря». Табличку с именем Романа Бондаренко также сняли со стены.

11 ноября 2020 года 31-летнего минчанина Романа Бондаренко избили неизвестные, приехавшие срезать красно-белые ленты с забора в минском дворе, известном как «Площадь Перемен». Бондаренко умер 12 ноября в реанимации городской больницы скорой медицинской помощи.