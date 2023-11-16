Силовики задержали фитнес‑тренера за участие в протестах в 2020 году

Силовики отчитались о задержании фитнес-тренера за участие в акциях протеста в 2020 году, видео с задержанным опубликовал провластный телеграм-канал «Книга ГУ "База"».

На видео силовиков на задержанного надеты наручники и японская остроконечная шляпа. В записи он говорит, что три раза принимал участие в трех маршах в 2020 году. На одном из них был в «образе шотландского викинга».

Задержанного минчанина зовут Александр Якута, ему 37 лет. Судя по социальным сетям, он работает фитнес-тренером в клубе «Адреналин» в районе Малиновка.