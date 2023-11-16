Польская прокуратура возбудила уголовное дело о доведении до самоубийства по факту смерти беларуса в СИЗО Варшавы

По факту смерти бывшего беларуского политзаключенного в варшавском изоляторе возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства (статья 151 УК Польши), об этом со ссылкой на издание Gazeta Wyborcza пишет Most.

Сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия, кроме того, было проведено вскрытие.

Бывшего политзаключенного из Беларуси Кирилла Кетурко обнаружили повешенным в камере СИЗО в Варшаве 20 октября. Он был задержан 10 октября, ему вменяли статью о мошенничестве (статья 286 УК Польши). По данным польской прокуратуры, речь шла об участии в мошенничестве «под видом сотрудника банка».

На момент смерти Кетурко было 19 лет. В мае 2022 года беларуса приговорили к 2,5 годам домашней химии за грубое нарушение порядка (часть 1 статьи 342 УК).