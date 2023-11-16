Трижды осужденную Викторую Кульшу поместили в ПКТ, пишет «Вясна». Когда, на какой срок и по каким причинам — неизвестно.

Викторию Кульшу задержали 4 ноября 2020 года. По версии обвинения, она администрировала канал «Водители 97%». Беларуску приговорили к 2,5 годам колонии по статье о грубом нарушении порядка (часть 1 и часть 2 статьи 342 УК).

В июне 2022 года Кульшу приговорили к еще одному году колонии по статье о злостном неповиновении администрации (статья 411 УК). За полгода в колонии Кульша провела в ШИЗО 92 дня, ее поместили в ПКТ на полгода.

В апреле 2023 года беларуску приговорили к одному году колонии по статье о злостном неповиновении администрации (часть 1 статьи 411 УК). Правозащитники сообщали, что Кульшу избивали в женской колонии №24, а после голодовок у нее дважды случался сердечный приступ.