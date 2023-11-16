Анархист Игорь Олиневич 20 суток находился в ШИЗО

Анархист Игорь Олиневич, осужденный на 20 лет колонии, 20 суток находился в штрафном изоляторе жодинской тюрьмы, об этом сообщает телеграм-канал «Право на восстание».

По какой причине Олиневич оказался в ШИЗО, не уточняется.

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В декабре 2021 года Миноблсуд вынес приговоры анархистам Игорю Олиневичу, Дмитрию Резановичу, Сергею Романову и Дмитрию Дубовскому по делу о терроризме (часть 2 статьи 289 УК), незаконном обороте оружия (части 2 и 4 статьи 295 УК) и провозе оружия или взрывных устройств через границу (часть 1 статьи 333-1 УК). Олиневич и Романов получили по 20 лет колонии, Резанович и Дубовский — 19 и 18 лет соответственно.