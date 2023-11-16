Силовики задержали семейную пару за участие в маршах в 2020 году

Силовики отчитались о задержании семейной пары за участие в маршах в Минске 2020 году, видео с ними опубликовал провластный канал «Книга ГУ "База"».

На видео задержанная женщина говорит о том, что является индивидуальным предпринимателем, и что вместе с мужем принимала участие в акциях протеста. Муж говорит, что «временно безработный, участвовал в нескольких митингах, был подписан на некоторые, на данный момент признанные экстремистскими, каналы».

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По какой именно статье задержана семейная пара — неизвестно. Авторы провластного канала пишут, что задержанные «предприняли попытку участия в беспорядках, организации незаконных дворовых акций, писали оскорбления и призывы к нарушению закона».