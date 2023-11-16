Активист из Гомеля Василий Поляков не вышел на свободу после 15 суток ареста

Активист из Гомеля Василий Поляков, задержанный 1 ноября, не вышел на свободу после 15 суток ареста, пишет «Гомельская вясна».

По информации правозащитников, сегодня активиста доставили в РОВД, а после отправили в ИВС.

3 ноября суд арестовал Полякова на 15 суток за распространение «экстремистских материалов». Активиста задержали 1 ноября: его сначала вызвали по повестке, а после в наручниках привезли домой для обыска.

Василий Поляков — бывший учитель истории, возглавлял Объединенную гражданскую партию.