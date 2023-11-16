Задержан мозырский правозащитник Владимир Телепун

В Мозыре задержан правозащитник и ликвидатор аварии на Чернобыльской атомной электростанции Владимир Телепун, пишет правозащитный центр «Вясна».

Сейчас Владимир помещен в ИВС, причина его задержания неизвестна. Источник «Вясны» сообщил, что вчера Владимир Телепун должен был идти на прием к судье Конституционного суда в Мозырском горисполкоме, однако на встречу он так и не явился, и на связь не вышел.

В 2022 году Владимир Телепун отбывал 10 суток административного ареста по статье о распространении «экстремистских» материалов. В 2021 году дома и на даче у него прошел обыск.