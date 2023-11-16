Суд приговорил рабочего из Гродно к 5,5 годам колонии за комментарии

Суд Октябрьского района Гродно приговорил местного жителя Степана Задойко к 5,5 годам колонии усиленного режима по обвинению в оскорблении Лукашенко и представителя власти (статьи 368 и 369 УК), надругательстве над госсимволами (статья 370 УК), насилии либо угрозе насилия в отношении должностного лица (статья 366 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

О задержании Степана Задойко в марте 2023 года писали провластные телеграм-каналы. Его обвинили в том, что он оставил 1200 комментариев под видео «экстремистских» ютуб-каналов. Силовики задерживали его прямо на рабочем месте. На видео, снятом силовиками, Задойко выглядит избитым — у него ссадина на голове и гематома под глазом.

По данным правозащитников, Степан Задойко признал свою вину по всем статьям, кроме угрозе насилием в отношении должностного лица (по нему признал вину частично).

На суде Степан Задойко рассказал, что размещал комментарии «из-за эмоций».