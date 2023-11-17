Школу в Минске назвали в честь командира ОМОН

Минскую школу № 72 в Партизанском районе переименовали в честь первого командира ОМОН Владимира Артемова. Об этом сообщили в пресс-службе милиции.

У входа в здание поставили памятную табличку служащему. С напутственным словом школе выступил командир ОМОНа Дмитрий Балаба.

На мероприятии присутствовала вдова Артемова и его сын. Открытие памятной доски проводили вместе с учащимися военно-патриотических клубов «Орлята. Наследники Победы» и «Аскер», действующими сотрудниками ОМОН и ветеранами подразделения.

«На новые свершения и подвиги всех присутствующих благословил представить православной церкви, после чего ребята увидели показательные выступления бойцов отряда», — написали в милицейской пресс-службе.