В армии появились инструкторы по работе с верующими военнослужащими

С 1 ноября в Вооруженных Силах Беларуси появилась новая должность — инструктор по работе с верующим личным составом, пишет пресс-служба Минобороны.

На должность такого инструктора могут быть назначены священнослужители, имеющие духовное образование, возведенные в сан и годные по состоянию здоровья для службы в армии. Сейчас в беларуской армии шесть таких инструкторов.

Задача инструкторов, как пишет Минобороны, «участие в духовно-нравственном воспитании, а также в удовлетворении духовно-религиозных потребностей личного состава».