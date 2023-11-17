«Киберпартизаны» рассказали, что стало причиной задержания айтишника по приезду из Польши

Инициатива «Киберпартизаны» предположила, что причиной задержания брестского айтишника стала его активность в чатах, обсуждающих политику. Так они объяснили пост провластного телеграм-канала за 8 ноября.

Тогда сообщалось, что силовики задержали айтишника, который постоянно проживал в Польше, а перед визитом в Беларусь удалил телеграм-аккаунт.

«Киберпартизаны» нашли более 1000 комментариев беларуса, уточнив, что они остаются даже после удаления аккаунта. Кроме того, написали активисты, айтишник использовал один ник. Когда он приехал в Беларусь, то завел новый аккаунт, но сохранил ник, рассказали они.

«Киберпартизаны» посоветовали не ездить в Беларусь тем, кто выехал из страны по политическим мотивам, и менять никнейм для разных целей.

«Никнейм аккаунта в телеграме, с которого вы находитесь в политических чатах и каналах, не должен повторяться с названиями ваших профилей в других соцсетях. Аккаунт для тем, не связанных с политикой, который вы показываете при проверке телефона, не должен иметь тот же никнейм, что и аккаунт для политических чатов/каналов», — объяснили активисты.