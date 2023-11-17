18‑летнего гродненца судят за организацию массовых беспорядков в 2020 году

Суд Октябрьского района Гродно начал рассмотрение дела 18-летнего Артема Янковского, его судят по статье об организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

Силовики задержали Артема 13 августа 2023 года по административной статье о распространении «экстремистских материалов» (статья 19.11 КоАП), а потом возбудили против него уголовное дело.

После задержания в провластных телеграм-каналах появилось видео с Янковским, на нем он говорил, что в 2020 году «планировал забрасывать сотрудников милиции "коктейлями Молотова" и отправлял инструкцию по их изготовлению друзьям».

Во время акций протеста в 2020 году Артему Янковскому было 15 лет.

Еще до начала суда КГБ внес его в «список террористов».