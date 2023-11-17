Сына политзаключенной активистки Татьяны Каневской отправили на сутки

8 ноября суд Центрального района Гомеля арестовал Александра Каневского, пишет «Гомельская вясна». О решении суда стало известно недавно.

Судья Алеся Осипова назначила ему 15 суток ареста за «распространение экстремистских материалов» (часть 2 статьи 19.11 УК). В постановлении суда говорится, что Александр «распространил экстремистские материалы» в личном сообщении в телеграме.

Александр Каневский — сын осужденной гомельской активистки движения «Матери 328» Татьяны Каневской. Во время избирательной кампании 2020 года она была доверенным лицом Светланы Тихановской, в 2019 году участвовала в парламентских выборах.

Татьяну задержали в августе 2020 года, в мае 2021 года суд приговорил ее к 6 годам колонии по обвинению в приготовлении к массовым беспорядкам и приготовлении к захвату зданий. В январе 2022 года стало известно, что активистку перевели на тюремный режим.