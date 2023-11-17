На свободу вышел осужденный за комментарий об ОМОНе Дмитрий Каневский

В октябре на свободу вышел осужденный за разжигание вражды (статья 130 УК) гомельчанин Дмитрий Каневский. Известно об этом стало только сейчас, сообщает «Гомельская Вясна».

17 июня 2021 года его приговорили к 3 годам колонии. Следствие утверждало, что Каневский в чате «Гомель Советский 97» написал «омон — фашисты». Перед этим, как утверждал осужденный, он «узнал, что его коллегу Антона Марцинкевича убили омоновцы». О смерти ему сказали отец и девушка Марцинкевича. Следователи заверили Канецкого, что его приятель жив, но не позволили с ним поговорить, писал «Флагшток».

8 ноября суд Центрального района Гомеля арестовал на 15 суток брата Дмитрия Канецкого Александра. Суд признал его виновным в «распространении экстремистских материалов» (часть 2 статьи 19.11 УК).

Александр и Дмитрий Каневские — сыновья осужденной гомельской активистки движения «Матери 328» Татьяны. Во время избирательной кампании 2020 года она была доверенным лицом Светланы Тихановской, в 2019 году участвовала в парламентских выборах.

Татьяну задержали в августе 2020 года, в мае 2021 года суд приговорил ее к 6 годам колонии по обвинению в приготовлении к массовым беспорядкам и приготовлении к захвату зданий. В январе 2022 года стало известно, что активистку перевели на тюремный режим.