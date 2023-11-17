Работникам МТЗ обещают выплатить 500 рублей, если они приведут на завод нового сотрудника

«Минский тракторный завод» пообещал выплатить по 500 рублей работникам, которые приведут на предприятие новых сотрудников, пишет пресс-служба завода.

У реферальной программы есть несколько условий — привести нужно специалиста из определенного списка с разрядом не ниже третьего. Получить 500 рублей за нового коллегу можно будет после того, как он проработает 3 месяца без нарушений трудовой и производственной дисциплины.

Список требуемых специальностей Водитель-испытатель, зуборезчик, кузнец-штамповщик, наладчик автоматических линий и агрегатных станков, наладчик кузнечно-прессового оборудования, наладчик станков и манипуляторов с программным управлением, оператор металлорежущих станков-автоматов, оператор станков с программным управлением, слесарь-инструментальщик, станочник широкого профиля, токарь, токарь-расточник, токарь-карусельщик, фрезеровщик, шлифовщик.







