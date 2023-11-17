Российское агентство рекламирует тур в Беларусь, используя фото несуществующего костела

Турагентство из Нижнего Новгорода рекламирует рождественскую поездку в Беларусь, используя фото гомельского костела, уничтоженного 83 года назад. На рекламу компании обратил внимание «Флагшток».

Туристам предлагают поехать в Беларусь на шесть дней в начале января. В программу «Рождественское путешествие» входят экскурсии по Витебску, Могилеву, Гомелю, Дудуткам и Минску с посещением торговых центров и рынка. Стоимость поездки на одного человека — 800 беларуских рублей.

Для рекламы тура агентство выбрало фото с гомельским костелом Успения Божьей Матери. На снимке — компьютерная визуализация храма, в действительности костел в 1938 году закрыли большевики, а в 1940 году он был взорван.



