Суд повторно арестовал активиста из Гомеля Василия Полякова

16 ноября суд Советского района Гомеля повторно арестовал активиста Василия Полякова на 15 суток, сообщает «Гомельская Вясна».

Суд признал Полякова виновным в «распространении экстремистских материалов» (статья 19.11 КоАП). Арест он отбывает в ИВС Гомеля. По информации правозащитников, Василий объявил голодовку в знак протеста против безосновательного политического преследования.

3 ноября суд арестовал Полякова на 15 суток за распространение «экстремистских материалов». Активиста задержали 1 ноября: сначала его вызвали по повестке, а после в наручниках привезли домой для обыска.

Василий Поляков — бывший учитель истории, возглавлял Объединенную гражданскую партию.