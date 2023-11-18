Российские войска ночью нанесли по Украине массированный удар дронами; 29 из 38 беспилотников были сбиты

Этой ночью российские войска нанесли по Украине массированный удар дронами, сообщили в Воздушных силах Украины.

Атака продолжалась восемь часов. Всего было выпущено 38 ударных беспилотников Shahed-136/131. Они атаковали в несколько волн, группами, в разных регионах Украины. В Воздушных силах Украины сообщили, что им удалось сбить 29 БПЛА из 38.

Также известно о «прилете» в Одесской области. Там беспилотники попали по объекту энергетической инфраструктуры, сообщили Силы обороны юга. В результате атаки повреждено административное здание, а один гражданский получил ранение, его госпитализировали.