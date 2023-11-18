ОНТ: активист отчитывался перед КГБ о работе беларуской диаспоры в Польше, думая, что это представители ЕС

На государственном телеканале ОНТ вышел сюжет, рассказывающий о работе бывшего члена партии «Беларуская христианская демократия» Олега Аксенова на КГБ.

В ролике показали момент, как на мероприятие «Беларускага моладзевага хаба» в Варшаве по зуму подключился заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек. Как уточнил «Медиазоне» руководитель хаба Алесь Лапко, встречу организовал Аксенов.

«Рэгістрацыі і спіса ўдзельнікаў не было, персанальныя дадзеныя не збіраліся, гэта было адкрытае публічнае мерапрыемства, на якое мог прыйсці кожны», — сказал он.

Аксенов год передавал комитету данные об участниках мероприятий беларуской диаспоры в Польше, утверждают авторы сюжета. При этом уточняется, что сам активист думал, что общается с сотрудниками счетной палаты ЕС. По версии, озвученной в эфире, он откликнулся на вакансию внештатного аудитора в организации. Заявка на позицию была подготовлена беларускими спецслужбами.

Олег Аксенов — бывший координатор оргкомитета партии «Беларуская христианская демократия» по Могилевской области. В 2019 году он выдвигался в депутаты по Могилевско-Ленинскому ИО № 84 от Объединенной гражданской партии.

В 2013 году Аксенов написал жалобу на «незаконную деятельность управления КГБ». Тогда он хотел отменить вынесенное ему за «деятельность от незарегистрированной партии» предупреждение КГБ и признать незаконной провиденную с ним профилактическую беседу.