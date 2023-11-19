BELPOL: в штате компании, охраняющей Шеймана и Олексина, работает 64 человека

Объединение бывших силовиков BELPOL выпустило расследование о деятельности охранной компании «Гардсервис», которая имеет право владеть огнестрельным оружием.

Из расследования следует, что «Гардсервис» занимается охраной главы Управления делами президента Виктора Шеймана и бизнесмена Алексея Олексина.

В штате «Гардсервис» работают 64 человека: 9 человек относятся к административному отделу, 8 человек — к административно-хозяйственному, 5 человек — к техническому отделу, один человек — к отделу управления и реагирования, 36 человек — к отделу охранной деятельности, сказано в материале.

Заместителями директора «Гардсервиса» BELPOL называет Александра Кулакевича, Владимира Ореха и Светлану Арнаут. Начальником контрольно-ревизионного отдела является Михаил Метла.

В 2021 году «Гардсервис» попал в санкционные списки ЕС, США, Великобритании и Канады.