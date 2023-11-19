Усадьбу «Маёнтак Падароск» забирают у инвестора и передают отделу культуры

Усадьба «Маёнтак Падароск» в Волковысском районе переходит от инвестора Павла Подкорытова к местному отделу культуры, пишет Hrodna.life.

Все договоренности с предпринимателем разорвали по решению двух судов. Подкорытов 10 лет вкладывал в усадьбу свои средства.

«Деньги будут лежать в земле и ждать хозяина. Надеюсь, я еще смогу открыть там музей», — рассказал он порталу.

Организация «Маёнтак Падароск» занималась восстановлением усадьбы Чечотов-Бохвицев в агрогородке Подороск Волковысского района Гродненской области. В ноябре 2022 года руководство усадьбы — Юрия Мелешевича и Дмитрия Карабача — задержали по уголовному делу о неуплате налогов.

В организации обвинения не признали и назвали «поўнай хлуснёй». Юрий Мелешкевич был также заместителем председателя объединения «БНФ "Адраджэнне"» и активистом инициативы «За Свабоду». Обе эти организации сейчас ликвидированы.