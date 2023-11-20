Силовики задержали пятерых студентов гомельского медуниверситета

Силовики в Гомеле задержали пятерых студентов медицинского университета, пишет правозащитный центр «Вясна». Их судили по статье о распространении «экстремистских» материалов (статья 19.11 КоАП).

Как пишут правозащитники, двух студентов, Николая Вакульчика и Николая Лина суд Центрального района Гомеля арестовал на 15 суток. Вакульчика, который администрировал группу Вконтакте, обвинили в том, что в ней хранились «экстремистские» материалы. Лину в вину вменили то, что он разместил в группе статью, содержащую ссылки на «экстремистские» материалы.

Максима Кучайло и Кирила Лукашевича суд оштрафовал на 740 рублей (20 базовых величин). Кучайло обвинили в том, что он разместил на своей странице в соцсети «экстремистский» логотип (какой именно — не уточняется). Лукашевича судили за такой же логотип, размещенный в группе во Вконтакте.

Еще одну студентку, Марину Тюшкевич, суд оштрафовал на 370 рублей (10 базовых величин) за пересылку в личной переписке сообщений из «экстремистских» каналов.