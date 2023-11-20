«Зеркало»: в гимназии в Гродно на уроке танцев умерла шестиклассница

В Гродненской гимназии №5 на уроке танцев умерла шестиклассница, об этом со ссылкой на родственника одного из учеников пишет «Зеркало».

По словам источника издания, девочке было 12 лет.

«Насколько я знаю, у детей ежедневно уроки танцев, иногда они дольше двух часов, нагрузка большая, но детям нравится. Ну и в пятницу прямо на уроке девочке стало плохо, она умерла. Учителей после случившегося собирали на какое-то совещание и, наверное, сказали, чтобы они молчали. Потому что родителям об этом ничего в школе не говорили — ни в новостях, ни в чатах информации нет», — рассказал собеседник.

Медики, приехавшие на место, проводили реанимационные действия, однако спасти ребенка не удалось.

Как пишет «Зеркало», неофициальная причина смерти — проблемы с сердцем.

Министерство образования, Следственный комитет и местные власти Гродно пока официально не сообщали о случившемся. Проводится ли по этому факту какая-то проверка — неизвестно.