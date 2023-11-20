Польша изменила правила выдачи виз по «карте поляка»; их будут выдавать с другим номером

Польша изменила правила выдачи виз по «карте поляка», теперь беларуским властям будет сложнее узнавать о наличии документа у беларусов, пересекающих границу, пишет издание Rzeczpospolita. На публикацию обратило внимание «Зеркало».

До этого изменения беларусы с «картой поляка» получали визу с цифрой 18 на визовом стикере, что их идентифицировало. Теперь МВД Польши внесло изменения при выдаче виз беларусам из-за репрессий внутри Беларуси. После внесения изменений визы по «карте поляка» будут выдаваться с номером 23. Такие визы выдаются, в частности, участникам программы Poland Business Harbour, членам их семей, а также туристам с неназванными целями.

Изменения будут распространяться на новые заявки, а также на те, что были поданы, но не рассмотрены до вступления постановления в силу.