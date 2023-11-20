В Лиде людей, отбывающих административный арест, стали отправлять на обязательные работы

В Лиде людей, отбывающих административный арест, стали привлекать к работам по благоустройству территории местной больницы, пишет государственное издание «СБ. Беларусь сегодня».

Людям, отбывающим арест, дают «несложные задания»: убрать листву, погрузить ветошь, прокопать траншею, расчистить помещения. Как пишет «СБ», отказаться от поставленных задач арестованные не могут. За работу им платят, однако сколько именно — не уточняется.

Инициатором введения такой практики стал заместитель главврача по хозяйственной работе инженерно-технического и хозяйственно-обслуживающего персонала Лидской ЦРБ Александр Ванюкевич. Он, как пишет издание, более 20 лет служил в силовых структурах.

Ежедневно к работам привлекают от 10 до 20 человек. Среди тех, кто работает на территории больницы, как пишет издание, есть и те, кто отбывает арест за распространение «экстремистских» материалов.