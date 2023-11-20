В Польше пресекли деятельность группировки из 32 человек, которые переправляли мигрантов через беларуско‑польскую границу

Пограничная служба Польши отчиталась о пресечении деятельности преступной группировки, которая занималась переправкой мигрантов через беларуско-польскую границу в страны Западной Европы. По оценкам силовиков, группа могла переправить 2 600 человек.

Под следствием находятся 32 человека. Среди них граждане Польши, Украины, Сирии, Ирака, Турции и Грузии. Мигрантами чаще всего были граждане Ирака, Сирии и Палестины.

Прокурор предъявил 6 участникам группировки обвинения в участии в международной организованной группе, для организации незаконного пересечения границы (часть 1 статьи 258 УК Польши и часть 3 статьи 264 УК Польши). Одного участника арестовали на три месяца, к пятерым применем полицейский надзор и запрет на выезд из страны.