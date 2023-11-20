Александр Лукашенко отправил министра экономики послом в Китай, а директора ДФР — в Зимбабве

Александр Лукашенко освободил от должности министра экономики Александра Червякова и назначил его послом в Китай, пишет «Белта».

Послом в Зимбабве станет экс-директор Департамента финансовых расследований Игорь Маршаллов. В ЮАР, Ботсване, Мозамбике и Намибии Беларусь будет представлять Игорь Белый, который до этого работал начальником главного управления Азии, Африки и Латинской Америки в МИДе.

Роман Романовский, который ранее был начальником управления общеевропейского сотрудничества главного управления Европы и Северной Америки МИД, назначен послом в Индонезию, Малайзию, Сингапур и на Филиппины.

Александр Мацуков, работавший начальником управления по вопросам гражданства и выезда за границу, назначен генеральным консулом в Индии.