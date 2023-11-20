Милиционеры застрелили мужчину при задержании в Речицком районе

В деревне Лиски Речицкого района милиционеры застрелили мужчину, сообщает пресс-служба МВД.

Около полуночи в Речицкий РОВД позвонил мужчина. Он рассказал, что выпивал в компании двух других местных жителей — 31 и 39 лет — и вернулся к себе домой. Позже они пришли к нему и обвинили в краже алкоголя. Во время ссоры они выстрелили из охотничьего ружья в забор.

На место приехали милиционеры, которые задержали 31-летнего мужчину. На одной из улиц деревни они нашли 39-летнего, у которого было ружьё.

«На неоднократные требования бросить оружие тот не реагировал и двигался в сторону милиционеров с угрозами», — рассказал начальника управления уголовного розыска криминальной милициии Гомельщины Андрей Баранец.

По его словам, милиционеры дважды выстрелили в воздух и один раз на поражение.

На показанном видео с милицейского регистратора указана дата — 20 ноября, 1:11 ночи. Милиционер требует положить оружие на пол. Слышны два выстрела. После этого тот же сотрудник просит вызвать скорую на улицу Торфозаводскую.

«Милиционеры оказали задержанному первую помощь. Он был доставлен в больницу, где скончался», — говорит Баранец.