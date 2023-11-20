Общественная комиссия не нашла нарушений в ИК‑13, где отбывает наказание Николай Статкевич

Витебская областная общественная наблюдательная комиссия при управлении юстиции Витебского облисполкома посетила ИК-13 в Глубоком, где содержаться политик Николай Статкевич и «рельсовый партизан» Николай Мельник, пишет правозащитный центр «Вясна».

Во время визита комиссия провела анкетирование осужденных по форме, установленной Минюстом. Жалоб от осужденных комиссия не получила, нарушений в условиях содержания не обнаружила. Как пишут правозащитники, члены комиссии со Статкевичем и Мельником не общались.

Жена Николая Статкевича, осужденного на 14 лет колонии по обвинению в организации массовых беспорядков (статья 293 УК), не получает от него писем. В октябре она писала в фейсбуке, что ничего не знает о судьбе мужа уже более 200 дней. Адвоката к Статкевичу не пускали.

Ранее политика неоднократно помещали в штрафной изолятор.