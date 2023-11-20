Осужденного Павла Виноградова поместили в ПКТ на 2 месяца

Осужденного на 5 лет колонии активиста Павла Виноградова поместили в ПКТ на 2 месяца, написала на странице в фейсбуке его жена Светлана.

«Последние почти 6 месяцев из 7 провел в ШИЗО с мелкими перерывами. Сейчас получил 2 месяца ПКТ. Сознание ясное, молод, красив, умён — это мне пауки в ШИЗО нашептали. Это — строгий режим, тут не жарят картошку, тут жарят людей», — процитировала слова мужа Светлана Виноградова.

В марте Минский областной суд приговорил Виноградова к 5 годам колонии. Его признали виновным в разжигании вражды (статья 130 УК), клевете на Александра Лукашенко (статья 367 УК) и в грубом нарушении порядка (статья 342 УК). Суд над активистом проходил в закрытом режиме.

28 июня КГБ внес Павла Виноградова в список лиц, причастных к террористической деятельности.