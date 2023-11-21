Ночью российские войска ударили ракетами по больнице и шахте в Донецкой области, погиб человек

Ночью российские военные совершили четыре ракетных удара на Донецкую область, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

Около 23:30 две ракеты попали на территорию больницы в городе Селидово. Повреждены два здания медучреждения, ранены 8 человек. На месте ракетных ударов идут поисковые работы — под завалами могут оставаться люди.

Несколькоми минутами позже российские войска дважды ударили по шахте. Погиб рабочий. Повреждены четыре здания, 19 автомобилей и линия электропередач. 39 шахтеров оказались заблокированными под землей, на данный момент всем удалось подняться на поверхность.

Обновлено в 12:04. Добавлена информация МВД о двух пострадавших в Селидово.