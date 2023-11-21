В Могилеве троих призывников оштрафовали на 100 базовых величин за уклонение от службы

Суд Октябрьского района Могилева оштрафовал на 100 базовых величин 20-летнего и 22-летнего призывников за уклонение от воинской службы (часть 1 статьи 435 УК), пишет «Могилев — мой город».

Один из них не прошел медицинское освидетельствование, что сочли уклонением от службы. Заседание суда прошло в военном комиссариате в присутствии призывников.

В суде Ленинского района города на 100 базовых величин оштрафовали 26-летнего призывника. Он не пришел по повестке Могилевской городской призывной комиссии. Суд признал его виновным в уклонении от призыва на воинскую службу.