Осужденного анархиста Александра Францкевича поместили в ПКТ

Анархиста Александра Францкевича, осужденного на 16 лет и 9 месяцев, отправили в помещение камерного типа, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Заключенный отбывает наказание в ивацевичской колонии №5, которую скоро должны закрыть — указ об этом появился в конце октября. Теперь Францкевич ждет перевода в другую колонию. Куда его отправят, не сообщается.

По информации правозащитников, с сентября Александра поместили вПКТ на полгода, Кроме того, Францкевича суммарно пробыл 160 суток в штрафном изоляторе.

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Александр — фигурант дела «Революционного действия», по которому осудили девятерых активистов и правозащитницу Марфу Рабкову.



По версии обвинения, c 2005 по 2020 год неустановленные лица при участии Францкевича и Рабковой объединили «ряд организованных преступных групп»: «Революционное действие», «Народная самооборона» и «Революцiйна дiя». Эти объединения, как утверждало следствие, вошли в состав «международной преступной организации».