Мастерицу маникюра задержали за «распространение экстремизма» по возвращении из Польши

Могилевчанку задержали за распространение «экстремистских» материалов после возвращения из Польши, пишет провластный телеграм-канал «Первый Крутой».

Судя по странице задержанной «Вконтакте», ее зовут Валерия Стаховская.

В видео, снятом милицией, девушка рассказывает, что с 2021 по 2022 год работала мастерицей маникюра и педикюра в Варшаве. На камеру Валерия говорит, что директорка одного из салонов под угрозой увольнения заставляла ее «размещать экстремистские действия» и писать посты в поддержку Украины. Девушка добавила, что в телеграме у нее есть канал с фото и видео, на которых есть бчб-символика.

Авторы канала пишут, что у задержанной конфисковали телефон.