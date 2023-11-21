КГБ признал «экстремистскими формированиями» чат «Окрестина задержанные» и канал «Коалиция протестных дворов»
КГБ признал «экстремистскими формированиями» чат «Окрестина задержанные» и канал «Коалиция протестных дворов»
21 ноября 2023, 16:52
 
 
 
 
 

КГБ признал «экстремистскими формированиями» телеграм-чат «Окрестина задержанные» и телеграм-канал «Коалиция протестных дворов», следует из обновленного перечня ведомства.

В участниках «Окрестина задержанные» упоминаются Евгения Рубцова, Елена Помахо, Рита Мельникова, Юрий Шавлюкевич, Ирина Николаева и Татьяна Северина.

Скриншот: Перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности. МВД

Участниками «Коалиции протестных дворов» КГБ называет Дениса Баранова и Виталия Иванова.

«Списки Окрестина» — чат помощи близких задержанных, благодаря которому они узнают, что случилось с их родственниками или друзьями и как им можно помочь.

     