«Радыё Свабода»: Николаю Статкевичу в колонии чередуют ПКТ и ШИЗО

«Радыё Свабода» со ссылкой на источник пишет, что осужденный на 14 лет Николай Статкевич находится в тяжелых условиях в глубокской колонии № 13.

«Его лишили права на звонки, лишили одной в год передачи и встречи. Сидит в одиночной камере ПКТ, которую регулярно чередуют с ШИЗО», — рассказал журналистам источник.

Несколько дней назад жена политика Марина Адамович написала в фейсбуке, что прошло «280 дней тишины». Последнее письмо от мужа она получила 9 февраля.

В декабре 2021 года суд приговорил Статкевича к 14 годам колонии особого режима, а в июне 2022 года КГБ внес политика в список лиц, причастных к террористической деятельности.

Статкевича вместе с другими фигурантами «дела Тихановского» судили в закрытом режиме на выездных заседаниях в гомельском СИЗО. Его обвинили в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК).