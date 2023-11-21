В Глубоком за «распространение экстремизма» осудили начальника хозотдела кадастрового агентства
В Глубоком за «распространение экстремизма» осудили начальника хозотдела кадастрового агентства
21 ноября 2023, 11:37
 
 
 
 
 

30 октября суд в Глубоком арестовал на 10 суток начальника хозотдела кадастрового агентства Сергея Троцкого, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Судья Александр Алексеенко признал Троцкого виновным в распространении экстремистских материалов (часть 2 статьи 19.11 КоАП). Поводом для административного дела стал пост с «экстремистским материалом» и ссылка на «экстремистский» ютуб-канал в «Одноклассниках».

В суде Троцкий частично признал вину. По информации правозащитников, его уволили с должности начальника.

     