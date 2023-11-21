Пенсионерку, которая подожгла два автомобиля по просьбе мошенников, приговорили к 3 годам домашней химии и штрафу

Суд Железнодорожного района Гомеля приговорил пенсионерку, которая подожгла два автомобиля по просьбе мошенников, к 3 годам домашней химии и штрафу в 348 рублей по обвинению в умышленном повреждении чужого имущества (часть 2 статьи 218 УК). Об этом сообщает «Правда Гомель».

Женщина подожгла Nissan Terrano и Hyundai IX 35. На суде она сказала, что сделала это из-за мошенника. Он по телефону представился ей «сотрудником уголовного розыска» и рассказал о незаконно оформленных на нее кредитах, которые провела одна из сотрудниц банка.

Чтобы аннулировать их и поймать девушку, он предложил пенсионерке оформить еще два кредита на 19 тысяч рублей и подписать «секретный договор» о сотрудничестве, которым потом ее шантажировал. Так мошенник убедил ее поджечь автомобили «сотрудников банка», чтобы те не смогли сбежать за границу, сказала осужденная.

О деле против пенсионерки стало известно в октябре. СК писал, что в ходе следствия «женщина осознала масштаб обмана телефонных мошенников и абсурдность своих действий, раскаялась и возместила причиненный ущерб».