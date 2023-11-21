Житель Крупского района с ножами встретил ОМОН и ГУБОП, в него выстрелили

19-летний житель Крупского района оказал сотрудникам ОМОН сопротивление при задержании — встретил их с ножами в руках. В парня выстрелили, сейчас он в больнице, пишет пресс-служба МВД.

В сообщении говорится, что сотрудники ОМОН и ГУБОП приехали в деревню Великий Лес Крупского района на сообщение о группе вооруженных людей.

В доме находился 62-летний мужчина с двумя сыновьями. Его и старшего сына задержали, а младший 19-летний сын «вышел на сотрудников с двумя ножами, высказывая угрозы».

МВД пишет, что от него требовали положить оружие на пол, но парень не реагировал. Один из силовиков выстрелил в него.