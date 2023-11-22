Чиновников и судей будут выпускать за границу по заявлению

На Национальном правовом портале опубликовали постановление, согласно которому чиновники, судьи и работники, имеющие доступ к государственным секретам, должны согласовать свой выезд за границу с помощью заявления.

У каждой группы перечисленных работников, которым потребуется разрешение на выезд, есть ответственный за их командировки. Например, вице-премьеров, руководителя аппарата Совета министров и т.д. за границу будет отпускать премьер-министр Роман Головченко. От разрешения Натальи Кочановой будет зависеть выезд сенаторов, председателей областных и Минского городского Советов депутатов.

Поездку судьям Конституционного суда, а также служащим этого органа будет согласовывать председатель Конституционного суда.

Для того чтобы выехать за границу, чиновнику нужно будет написать заявления за 10 дней до даты выезда. В нем следует указать страну, цель поездки, адреса пребывания и контактные данные.