«Наша Ніва»: Задержан экс‑глава Минсельхоза и помощник Лукашенко по Витебской области Игорь Брыло

Сотрудники КГБ задержали бывшего Министра сельского хозяйства, помощника Александра Лукашенко по Витебской области Игоря Брыло, сообщает издание «Наша Ніва».

Издание пишет, что Брыло несколько дней назад пропал с рабочего места в компании мужчин «спортивного телосложения». С тех пор Брыло на рабочем месте не появлялся. Источники «Нашай Нівы» сообщили, что Брыло был задержан Комитетом государственной безопасности по «Молочному делу».

Центральной фигурой «Молочного дела» стал Геннадий Скитов, генеральный директор могилевского ОАО «Бабушкина крынка». Когда Скитов руководил Борисовским мясокомбинатом, Брыло был его подчиненным, где работал ветеринарным врачом после окончания Витебской ветеринарной академии.

14 ноября Александр Лукашенко на совещании с чиновниками рассказал о коррупционном деле на ОАО «Бабушкина крынка». По словам председателя КГБ Ивана Тертеля, по этому делу задержано 26 человек, арестовано 15.

В 2019 году гендиректором предприятия стал Геннадий Скитов. По словам Лукашенко, глава «Бабушкиной крынки» назначил директорами филиалов «свою команду».

Лукашенко не назвал их фамилии, но сказал, что они работали на Щучинском заводе «Автопровод» и заводе МАЗ. Среди назначенных Скитовым также были его бывший водитель, двоюродный племянник, двоюродный брат, сын, начальник Борисовского РУВД и сотрудник ОБЭП.

Далее, по словам Лукашенко, Геннадий Скитов «замкнул на себя все финансовые потоки».