С ноября прошлого года Литва признала 1 644 беларуса угрозой нацбезопасности, сообщает Департамент миграции при МВД Литвы.

Год назад Литва начала требовать от граждан России и Беларуси заполнения специальной анкеты и изложить свое отношение к российской агрессии в Украине. С этого момента 562 беларусам было отказано в виде на жительство в Литве, 343 беларусам запретили его продлевать.

Также было принято 450 решений об аннулировании ВНЖ, выданных беларусам. Двум беларусам отказывали в выдаче постоянного вида на жительство в Литве, 8 раз принимались решения об аннулировании таких документов. Еще 279 беларусам было отказано в получении национальной литовской визы.

Большинство решений были приняты после заполнения специальной анкеты, в которой есть вопросы о взглядах на войну в Украине, принадлежности Крыма, а также в связях с беларускими спецслужбами.

В начале августа было известно о 910 беларусах, которых признали угрозой национальной безопасности Литвы.