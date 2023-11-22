Paritetbank запустил сервис по оплате коммуналки и мобильной связи с карточек зарубежных банков

Paritetbank вместе с провайдером платежей bePaid запустил сервис по оплате в ЕРИП с карточек зарубежных банков — «ЕРИП без границ». Об этом сообщается на сайте банка.

В сервисе можно рассчитаться за коммуналку, мобильную связь, интернет, заплатить налоги, штрафы и т.д. с карт VISA, Mastercard, «Мир».

Чтобы оплатить, нужно зайти на страницу сервиса, выбрать вид платежа и нажать кнопку «Оплатить». Комиссия с каждой операции составляет 5%. Сумма выставляется в беларуских рублях, но оплатить можно с карт в любой валюте: обмен произойдет по курсу банка-эмитента карточки. Максимальная сумма платежа — не более 36 900 рублей в сутки.